На Житомирщині літня жінка потрапила під колеса іномарки

На Житомирщині літня жінка потрапила під колеса іномарки

21:35 07.11.2017
На Житомирщині літня жінка потрапила під колеса іномарки

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 16:00 на одній з вулиць районного центру.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Chery Amulet», 49-річний місцевий житель, рухаючись вулицею, здійснив наїзд на пішохода, 75-річну жительку райцентру, яка рухалась паралельно транспортному засобу.

У результаті ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження та була доставлена до місцевої лікарні. За попередніми оцінками лікарів у пенсіонерки виявлено перелом верхньої кінцівки.

Нині триває з’ясування обставин події у рамках кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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