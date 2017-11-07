На Волині чоловіка судитимуть за підозрою у вбивстві громадянина США

Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вбивство 35-річним мешканцем шахтарського міста 17-річного громадянина США.

Надвечір 11 вересня 2017 року нетверезий зловмисник у квартирі будинку на вулиці Луцькій у Нововолинську під час конфлікту завдав неповнолітньому удар ножем у груди, від якого той помер.

Нині чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Далі – слово за судом.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області