На Волині чоловіка судитимуть за підозрою у вбивстві громадянина США
На Волині чоловіка судитимуть за підозрою у вбивстві громадянина США
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вбивство 35-річним мешканцем шахтарського міста 17-річного громадянина США.
Надвечір 11 вересня 2017 року нетверезий зловмисник у квартирі будинку на вулиці Луцькій у Нововолинську під час конфлікту завдав неповнолітньому удар ножем у груди, від якого той помер.
Нині чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Далі – слово за судом.
За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області