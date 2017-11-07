На Волині чоловіка судитимуть за підозрою у вбивстві громадянина США

На Волині чоловіка судитимуть за підозрою у вбивстві громадянина США

22:00 07.11.2017
На Волині чоловіка судитимуть за підозрою у вбивстві громадянина США

Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури  затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вбивство 35-річним мешканцем шахтарського міста 17-річного громадянина США.

Надвечір 11 вересня 2017 року нетверезий зловмисник у квартирі будинку на вулиці Луцькій у Нововолинську під час конфлікту завдав неповнолітньому удар ножем у груди, від якого той помер.  

Нині чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Далі – слово за судом.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи допустимо активістам власноруч затримувати і карати тих, кого вони підозрюють у сепаратизмі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.