У Вінниці затримані злодії, які з ножем пограбували студентів

У Вінниці затримані злодії, які з ножем пограбували студентів

01:02 08.11.2017
У Вінниці затримані злодії, які з ножем пограбували студентів

У Вінниці оперативники затримали двох підозрюваних у вчиненні розбійного нападу на помешкання студентів по вулиці Пирогова.

Зловмисники побили їх та, погрожуючи ножем, заволоділи плазмовим телевізором "SONY" та мобільним телефоном.

Злочин було вчинено днями близько 13:30. Зловмисники постукали в квартиру, а після того, як 23-річний хлопець їм відчинив, почали вимагати віддати цінні речі. В помешканні знаходився ще один студент. Незнайомці застосували силу та погрожували ножем. Завдавши тілесних ушкоджень потерпілим, вони забрали телевізор та мобільний телефон.

Оперативники карного розшуку вже наступного дня затримали двох підозрюваних віком 18 та 17 років,  студентів навчальних закладів м. Вінниці. Старший затриманий пояснив, що прийшов у квартиру до знайомого іноземця, щоб повернути свої кошти, які він взяв для нього в кредит. Знайомого в той час не було вдома, тож він вирішив забрати його майно.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням в житло). Такий злочин карається ув’язненням на строк від семи до дванадцяти років.

Поліцейські вилучили ніж та викрадені у потерпілих речі. В рамках розслідування кримінального провадження проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи допустимо активістам власноруч затримувати і карати тих, кого вони підозрюють у сепаратизмі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.