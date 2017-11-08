У Вінниці затримані злодії, які з ножем пограбували студентів

У Вінниці оперативники затримали двох підозрюваних у вчиненні розбійного нападу на помешкання студентів по вулиці Пирогова.

Зловмисники побили їх та, погрожуючи ножем, заволоділи плазмовим телевізором "SONY" та мобільним телефоном.

Злочин було вчинено днями близько 13:30. Зловмисники постукали в квартиру, а після того, як 23-річний хлопець їм відчинив, почали вимагати віддати цінні речі. В помешканні знаходився ще один студент. Незнайомці застосували силу та погрожували ножем. Завдавши тілесних ушкоджень потерпілим, вони забрали телевізор та мобільний телефон.

Оперативники карного розшуку вже наступного дня затримали двох підозрюваних віком 18 та 17 років, студентів навчальних закладів м. Вінниці. Старший затриманий пояснив, що прийшов у квартиру до знайомого іноземця, щоб повернути свої кошти, які він взяв для нього в кредит. Знайомого в той час не було вдома, тож він вирішив забрати його майно.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням в житло). Такий злочин карається ув’язненням на строк від семи до дванадцяти років.

Поліцейські вилучили ніж та викрадені у потерпілих речі. В рамках розслідування кримінального провадження проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області