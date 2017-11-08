У Покровську, що на Донеччині, поліція затримала шахрая-псевдобанкіра

Чоловік «перевіряв банківські реквізити», а за послуги спустошував картки потерпілих. Співробітники карного розшуку місцевої поліції провели оперативну комбінацію, яка дозволила затримати шахрая.

Минулого тижня до Покровського відділу поліції звернулася 40-річна місцева мешканка, яка повідомила, що її ошукали. З’ясувалося, що, представившись співробітником банку, невідомий чоловік під приводом «перевірки реквізитів банківської картки», дізнався її особисті дані та пін-код картки. Після цього зловмисник зняв з рахунку 1 300 гривень.

В результаті проведених оперативно – розшукових заходів зловмисник був затриманий. Ним виявився 28-річний мешканець Маріуполя. Під час перевірки було встановлено, що на рахунку шахрая близько 10 ошуканих громадян. Крім того, чоловік вже мав судимості за скоєння тяжких злочинів та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

Наразі злочинець перевіряється на причетність до інших аналогічних правопорушень.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3-х років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області