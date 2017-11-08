Чернігівська поліція затримала іноземця за серійні крадіжки та пограбування

На рахунку іноземця, затриманого поліцією в рамках профілактичних заходів «Мігрант», з десяток крадіжок і пограбувань.

Нещодавно по допомогу до поліції звернувся власник квіткового магазину. Чоловік повідомив, що відвідувач закладу викрав з каси 530 гривень. Аналогічна заява надійшла до поліції Чернігова й тиждень тому. Тоді невідомий відкрито заволодів чотирмастами гривнями з каси кондитерського магазину. В подібний спосіб була викрадена готівка та планшет ще у двох магазинах обласного центру. Характер скоєння злочинів свідчив про те, що у всіх випадках діяла одна й та ж сама особа.

В ході проведення комплексу розшукових заходів кримінальна поліція Чернігівського відділу поліції вийшла на зловмисника. Поліцейські встановили, де він мешкає, затримали зловмисника та доставили його до поліцейського відділу.

Підозрюваним виявився безробітний 29-річний громадянин іншої держави. У себе на батьківщині молодик був засуджений за зберігання наркотиків, а перебравшись до Чернігова, «перекваліфікувався» на злодія та грабіжника. Орудував у торговельних закладах – невеликих магазинах та кіосках. Користуючись неуважністю продавців, зловмисник викрадав виручку з каси. Де не вдавалося вкрасти непомітно, вдавався до грабежу і тікав.

Наразі інформація про події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за всіма фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого) та ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкцією тяжчої з них (грабіж) передбачено покарання від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області