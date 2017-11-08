На Вінниччині поліція затримала зухвалих крадіїв врожаю кукурудзи

На Вінниччині поліція затримала зухвалих крадіїв врожаю кукурудзи

05:00 08.11.2017
На Вінниччині поліція затримала зухвалих крадіїв врожаю кукурудзи

У м. Калинівка працівники групи реагування патрульної поліції затримали автомобіль «ГАЗ-53», водій якого з поля державного господарства намагався вивезти 5 тонн зерна кукурудзи.

Як з’ясувалося, у затриманого був співучасник – комбайнер цього ж господарства.    

Як розповів начальник Калинівського відділу поліції Петро Скічко, під час несення служби увагу працівників групи реагування патрульної поліції привернув завантажений кукурудзою автомобіль, який виїжджав з поля з вимкненими фарами. Зупинивши машину, виявилося, що у водія відсутні документи на вантаж. Опитавши 50-річного затриманого, жителя смт Турбів, з’ясувалося, що зерно він викрав. Допомагав йому у цьому комбайнер господарства, який в цей час на полі збирав врожай. Гроші, вилучені з продажу зерна, чоловіки мали намір розділити.

Своїми протиправними діями затримані завдали збитку державному господарству на суму близько 24 500 гривень.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За таке правопорушення передбачено покарання - до 5 років ув’язнення. 

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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