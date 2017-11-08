На Кіровоградщині під час пожежі у сільському будинку загинула людина

На Кіровоградщині під час пожежі у сільському будинку загинула людина

02:00 08.11.2017
На Кіровоградщині під час пожежі у сільському будинку загинула людина

О 20:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Лісова с. Українка Кіровоградського району.

По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що у житловому будинку горять речі домашнього вжитку на площі 20 м2. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1946 р.н. Силами вогнеборців о 21:10 пожежу було локалізовано та о 00:50 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучались 8 чоловіків особового складу та 2 одиниці техніки 1-го Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький.

Наразі причини пожежі та загибелі громадянина встановлюють фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи допустимо активістам власноруч затримувати і карати тих, кого вони підозрюють у сепаратизмі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.