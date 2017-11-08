На Кіровоградщині під час пожежі у сільському будинку загинула людина

О 20:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Лісова с. Українка Кіровоградського району.

По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що у житловому будинку горять речі домашнього вжитку на площі 20 м2. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1946 р.н. Силами вогнеборців о 21:10 пожежу було локалізовано та о 00:50 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучались 8 чоловіків особового складу та 2 одиниці техніки 1-го Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький.

Наразі причини пожежі та загибелі громадянина встановлюють фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області