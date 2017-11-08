У Чернівцях винуватець смертельної ДТП спочатку втік, а потім прийшов до поліції

На смерть збивши 19-річну дівчину на пішохідному переході 4 листопада, водій мікроавтобуса втік з місця пригоди та переховувався від правоохоронних органів.

На пошуки водія-втікача було орієнтовано весь особовий склад обласного управління Нацполіції та громадськість краю. Поліцейські створили всі умови для того, щоб порушник не зміг покинути територію Буковини.



Напередодні 39-річний водій мікроавтобуса прийшов до Шевченківського відділення поліції та зізнався у скоєному.

Чоловікові оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.



Наразі триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

