На Донеччині вбивця порубав жертву сокирою та дорізав ножем
На Донеччині вбивця порубав жертву сокирою та дорізав ножем
До чергової частини Олександрівського відділення поліції за телефоном «102» надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку с. Степанівка, було виявлено тіло господаря 1982 року народження з явними ознаками насильницької смерті.
На місце негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, керівництво Олександрівського відділення та Краматорського відділу поліціі.
Експерти виявили на тілі постраждалого дві колото-різані рани шиї, відкриту черепно-мозгову травму.
Над вечір в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, зловмисник був затриманий. Виявилось, що він і потерпілий останнім часом тісно спілкувались між собою та разом вживали спиртні напої. Напередодні між чоловіками сталась сварка, в результаті якої постраждалий побив свого товариша.
У день вбивства, ображений чоловік знов завітав до господаря будинку в гості, але він на той момент спав. Перебуваючи напідпитку, 57-річний злодій знайшов у будинку сокиру та вдарив нею сплячого чоловіка по голові, не заспокоївшись на цьому, він схопив ніж та наніс ще декілька ударів в область шиї.
Правопорушника було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області