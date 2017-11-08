На Донеччині вбивця порубав жертву сокирою та дорізав ножем

До чергової частини Олександрівського відділення поліції за телефоном «102» надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку с. Степанівка, було виявлено тіло господаря 1982 року народження з явними ознаками насильницької смерті.

На місце негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, керівництво Олександрівського відділення та Краматорського відділу поліціі.

Експерти виявили на тілі постраждалого дві колото-різані рани шиї, відкриту черепно-мозгову травму.

Над вечір в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, зловмисник був затриманий. Виявилось, що він і потерпілий останнім часом тісно спілкувались між собою та разом вживали спиртні напої. Напередодні між чоловіками сталась сварка, в результаті якої постраждалий побив свого товариша.

У день вбивства, ображений чоловік знов завітав до господаря будинку в гості, але він на той момент спав. Перебуваючи напідпитку, 57-річний злодій знайшов у будинку сокиру та вдарив нею сплячого чоловіка по голові, не заспокоївшись на цьому, він схопив ніж та наніс ще декілька ударів в область шиї.

Правопорушника було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області