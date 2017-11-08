На Чернігівщині троє в масках вчинили озброєний напад на іноземців

На Чернігівщині троє в масках вчинили озброєний напад на іноземців

09:00 08.11.2017
На Чернігівщині троє в масках вчинили озброєний напад на іноземців

До поліції звернувся іноземець із повідомленням, що на нього та його партнера по бізнесу напали невідомі у масках, які погрожували пістолетом і відібрали у потерпілих значну суму грошей та автомобіль.

На виклик, який надійшов з одного з сіл Чернігівського району, негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. В ході огляду місця події правоохоронці встановили, що обидва потерпілі — іноземні громадяни, які вже тривалий час на законних підставах мешкають в Україні та займаються деревообробним бізнесом на Чернігівщині.

Днями, після 21-ї години, до помешкання власника підприємства під вигаданим приводом проникли троє невідомих у масках із предметом, схожим на пістолет. Вони побили та зв’язали заявника і його бізнес-партнера, після чого заволоділи грошима в сумі 4 тисячі доларів США, банківськими картками і автомобілем «Chevrolet Aveo». Зі своєю здобиччю нападники втекли.

Інформацію про подію поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) — карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Тривають оперативно-розшукові заходи. Розкриття злочину перебуває на контролі керівництва Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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