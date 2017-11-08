У Каховці поліція встановила причину смерті жінки, тіло якої знайшли біля під'їзду

У Каховський відділ поліції зателефонував місцевий житель. Чоловік розповів, що приблизно о 07:20 біля під’їзду виявив тіло невідомої жінки, у якої були синці на обличчі. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Під час огляду тіла судово-медичний експерт виявив тілесні ушкодження у вигляді синців та саден обличчя. Було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Працівники поліції встановили особу загиблої. Нею виявилася 33-річна місцева жителька, яка вела антигромадський спосіб життя, зловживала алкогольними напоями. Напередодні ввечері жителі багатоповерхівки бачили, як у під’їзді жінка вживала спиртні напої у компанії своїх знайомих. Поліцейські розшукали їх та опитали. Вони розповіли, що дійсно вживали велику кількість спиртного з жінкою, вона сильно сп’яніла. Після чого її вивели на вулицю, посадили на лавочку, щоб вона протверезіла. Самі ж пішли додому.

За висновком судово-медичної експертизи смерть жінки настала внаслідок алкогольної кардіоміопатії та гострої серцевої недостатності. Також поліцейські з’ясували, що синці на її обличчі залишилися від ударів, які раніше їй наніс співмешканець.

За результатами судово-медичної експертизи кримінальне провадження буде перекваліфіковане на ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області