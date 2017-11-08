На Тернопільщині позашляховик спалахнув після удару у стовп, є поранені

На Тернопільщині позашляховик спалахнув після удару у стовп, є поранені

10:00 08.11.2017
На Тернопільщині позашляховик спалахнув після удару у стовп, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода стала причиною загоряння автомобіля і кіоску, в який врізався транспорт. О 00:57 на лінію "102" надійшло повідомлення від чергового служби надзвичайних ситуацій.

Він сказав, що в селі Великі Гаї біля автозаправної станції трапилася аварія, яка спровокувала пожежу.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon не вибрав безпечної швидкості руху та врахував дорожню ситуацію. І як результат - не впорався з керуванням та врізався в металеву електроопору неподалік автозаправки. Після цього іномарку знесло і вона в'їхала ще й в кіоск автозапчастин.

Удар в перешкоду, іскра кабелю та залишки бензину на асфальті стали причиною загоряння і автівки, і самого кіоску. На момент аварії в автомобілі перебувало двоє пасажирів. Одного з них з термічними опіками першої та другої стадії бригада швидкої доправила в реанімаційне відділення. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Причину ДТП встановить слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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