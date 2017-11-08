На Сумщині 80-річну жінку безжально забив на смерть рідний син

Конотопська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно 39-річного жителя с. Нова Слобода Путивльського району, який до смерті побив свою 80-річну матір.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України, за клопотанням прокуратури його взято під варту.

Трагедія сталась 28 жовтня поточного року. Жінка черговий раз почала дорікати свого сина, з яким вони проживали разом, за надмірне вживання спиртних напоїв.

Близько 2 години ночі чоловікові набридло слухати настанови старенької, він спочатку ударив її декілька разів руками, а коли вона впала, ще наніс їй кілька ударів ногами.

«Покинувши матір на підлозі, чоловік пішов спати. Вже зранку, протверезівши, він побачив жінку без ознак життя на тому ж місці. Усвідомивши, що накоїв, підозрюваний зателефонував сестрі, щоб вона викликала швидку, а вже медики, констатувавши смерть потерпілої, викликали поліцію», – повідомив керівник Конотопської місцевої прокуратури Сергій Сегида.

За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області