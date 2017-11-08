У Броварах чоловіка підозрюють у жорстокому вбивстві друга дитинства

Установлено, що під час розпиття алкогольних напоїв за місцем свого проживання у м. Бровари між 49-річним чоловіком та його 50-річним другом дитинства виникла сварка, що переросла в бійку.

У ході бійки 50-річний товариш, який раніше був засуджений за вчинення аналогічного злочину і у минулому році звільнився з місць позбавлення волі, завдав потерпілому численні удари руками і ногами по різним частинам тіла, спричинивши чоловіку тілесні ушкодження у виді закритої травми живота та грудної клітини, а також перелом 10 ребер, від яких той помер. Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України.

За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури злочинцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Прокуратура звернулась до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області