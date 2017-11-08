На Полтавщині у власному будинку жахливо загинула жінка

На Полтавщині у власному будинку жахливо загинула жінка

13:20 08.11.2017
На Полтавщині у власному будинку жахливо загинула жінка

О 10:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному житловому будинку на вул. Наливайка в с. Засулля Лубенського району.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення в будинку рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. На місці пожежі виявлено тіло господарки, яке направлено в Лубенське відділення обласного БСМЕ для встановлення причини загибелі. Пожежу було локалізовано о 11:10, а о 11:25 – ліквідовано.

Вогнем знищено вікно та домашнє майно, пошкоджено внутрішнє оздоблення стіни. Врятовано житловий будинок від повного знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини ат 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

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