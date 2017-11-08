У Києві жителька Сумщини заявила до поліції про зґвалтування

Ввечері до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення від 30-річної жінки про те, що її у квартирі зґвалтував знайомий.

За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група.

Потерпіла правоохоронцям розповіла, що приїхала із Сумської області до столиці у пошуках роботи. На вулиці зустріла знайомого, який запросив до себе додому. Через деякий час у квартирі він почав чіплятися до неї, а після зґвалтував.



Коли жінка вирвалася з рук зловмисника, вибігла на вулицю та відразу звернулася до поліції. Заявниця детально описала свого кривдника та вказала місце скоєння злочину.



Правоохоронці затримали 25-річного уродженця Київської області. Він підтвердив оперативникам, що статеві відносини із жінкою були, але не проти її волі.



За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.



Відділ комунікації поліції Києва

Інна Гамалій