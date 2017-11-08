На Львівщині чоловік на мопеді збив пішохода

На Львівщині чоловік на мопеді збив пішохода

11:20 08.11.2017
На Львівщині чоловік на мопеді збив пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 00:15 на автодорозі Київ – Чоп поблизу міста Броди.

Як встановили поліцейські, 33-річний мешканець Бродівського району, керуючи мопедом «Yamaha», скоїв наїзд на пішохода, 59-річного жителя Бродів.

Внаслідок автопригоди обоє чоловіків отримали тілесні ушкодження і були доставлені у лікарню. Після надання медичної допомоги вони повернулися додому.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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