На Львівщині чоловік на мопеді збив пішохода
На Львівщині чоловік на мопеді збив пішохода
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 00:15 на автодорозі Київ – Чоп поблизу міста Броди.
Як встановили поліцейські, 33-річний мешканець Бродівського району, керуючи мопедом «Yamaha», скоїв наїзд на пішохода, 59-річного жителя Бродів.
Внаслідок автопригоди обоє чоловіків отримали тілесні ушкодження і були доставлені у лікарню. Після надання медичної допомоги вони повернулися додому.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області