У Львові водій вантажівки раптово помер просто за кермом

Вантажний автомобіль «Даф» зіткнувся з легковиком «Субару» - постраждалих немає.

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 19:50 по вулиці Грінченка у Львові. Вантажний автомобіль «ДАФ» зіткнувся з запаркованим автомобілем «Субару».

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У кабіні вантажівки поліцейські виявили тіло 51-річного водія без ознак життя. Попередньо встановлено,що чоловік помер під час керування транспортним засобом.

Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Наразі призначено ряд експертиз, у тому числі й судово-медичну, під час якої буде встановлена причина смерті водія вантажівки, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області