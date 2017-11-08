На Луганщині засуджено злодія, який з ножем напав на дитину

На Луганщині засуджено злодія, який з ножем напав на дитину

23:30 08.11.2017
На Луганщині засуджено злодія, який з ножем напав на дитину

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення стосовно місцевого мешканця, який вчинив розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (ч. 1 ст. 187 КК України).

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2017 року раніше судимий мешканець міста Сєвєродонецька побачив на вулиці хлопчика, який розмовляв по мобільному телефону. Зайшовши слідом за дитиною до під’їзду будинку, зловмисник, погрожуючи хлопчику кухонним ножем, заволодів вказаним мобільним телефоном.

Того ж дня розбійника було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Натепер вироком Сєвєродонецького міського суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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