На Запоріжжі рекетири вибивали у підприємця неіснуючий борг

Енергодарською місцевою прокуратурою, спільно з відділом в м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області та слідчими Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області, затримано двох осіб за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (Вимагання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому).

Правоохоронці затримали зловмисників після отримання останніми грошових коштів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що двоє раніше судимих мешканців Кам’янсько-Дніпровського району під приводом вигаданого боргу вимагали грошові кошти у підприємця м. Енергодара на суму 20 000 доларів США.

Разом з тим, отримавши відмову у наданні грошових коштів, останні замовили третій особі, яка про це добровільно заявила правоохоронним органам міста Енергодара, нанесення потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, задля досягнення своєї корисливої мети.

На цей час особи затримані слідчим в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області