На Львівщині головний лікар може сісти за незаконно придбані ліки

На Львівщині головний лікар може сісти за незаконно придбані ліки

18:00 08.11.2017
На Львівщині головний лікар може сісти за незаконно придбані ліки

За процесуального керівництва прокуратури області, завершено досудове розслідування та скеровано до Турківського районного суду Львівської області обвинувальний акт стосовно колишнього головного лікаря однієї із комунальних центральних районних лікарень за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (розтрата ввіреного майна у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем).

Встановлено, що підозрюваний, зловживаючи службовим становищем, уклав договори та придбав вироби медичного призначення на суму близько 500 тис. грн. без проведення тендерних процедур.

При цьому, чоловік завищив вартість виробів на суму понад 190 тис грн. Таким чином зловмисник розтратив майно місцевого бюджету Турківщини.

Максимальний термін ув’язнення, передбачений за вказане кримінальне правопорушення, становить 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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