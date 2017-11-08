У Києві чоловіка засуджено за розбійний напад з ножем

Раніше судимий зловмисник скоїв розбійний напад та крадіжку у Дарницькому районі столиці.

Подія трапилась у січні 2017 року на вулиці Декабристів. Зловмисник, перебуваючи у приміщенні ломбарду, помітив чоловіка, який здав телефон до кредитної установи та отримав після цього гроші.

Не зволікаючи, нападник витягнув ножа та, погрожуючи, почав вимагати віддати цінні речі. Потерпілий відразу віддав зловмиснику понад тисячу гривень.



Після цього пограбований чоловік відразу повідомив працівникам поліції про напад на нього. Під час відпрацювання території Дарницького району столиці правоохоронці затримали підозрілого чоловіка на Харківському шосе та вилучили у нього ніж і гроші.



Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що затриманий має велике кримінальне минуле. Зловмисник притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, квартирної крадіжки, пограбування та злочину, пов’язаного з обігом наркотиків. Окрім цього, з’ясувалося, що у вересні 2016 року у приміщенні одного із кафе Дарницького району столиці чоловік вкрав ноутбук.



У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.



Вироком Дарницького районного суду міста Києва зловмисника за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Відділ комунікації поліції Києва

Катерина Поліщук