На Харківщині через банальний побутовий конфлікт жахливо загинула людина

За скоєння злочину поліцейські Первомайського відділу затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 38-річного місцевого мешканця.

Чоловіки разом розпивали спиртні напої вдома у знайомої. Раптово між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. А вже вранці власниця будинку виявила, що один з її гостей помер. Жінка викликала лікарів та поліцію.

Працівники поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний чоловік. Поліцейські відшукали зловмисника та затримали його. Як з’ясувалося, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж та нанесення легких тілесних ушкоджень.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину. В судовому порядку відносно нього обрано міру запобіжного заходу у вигляді 2 місяців тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

