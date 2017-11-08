ДТП на Вінниччині: водій був тверезий, чого не можна сказати про пішохода

ДТП на Вінниччині: водій був тверезий, чого не можна сказати про пішохода

19:30 08.11.2017
ДТП на Вінниччині: водій був тверезий, чого не можна сказати про пішохода

У м. Бершадь водій «ВАЗа» допустив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на дорогу у невстановленому місці. Аварія сталась близько 17:30 на вул. Покровській.

59-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі «ВАЗ 2106» в напрямку с. Велика Киріївка, допустив наїзд на пішохода.

Потерпілим виявився 29-річний житель с. Баланівка. Він раптово вибіг на дорогу у невстановленому місці. З переломом ноги та в стані алкогольного сп’яніння травмований чоловік доставлений у лікарню.

Водій «ВАЗу» пройшов медичне освідування на стан сп’яніння.

Він був тверезий.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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