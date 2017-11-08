На Миколаївщині громадянин Росії з ножем напав на жінку

О 00:45 до чергової частини Южноукраїнського відділення поліції надійшло повідомлення від 37-річної місцевої мешканки про те, що на неї скоєно напад.

Зі слів заявниці, працівниці супермаркету однієї із торгівельних мереж м. Южноукраїнська, розташованого по проспекту Незалежності, коли вона за декілька хвилин потому, після закінчення робочого дня, закрила торговий заклад і поставила його на сигналізацію, до неї підійшов невідомий чоловік, який погрожуючи їй ножем, відібрав в неї гроші в сумі близько 200 гривень й скрився у невідомому напрямку.

Не розгубившись, жінка одразу ж зателефонувала до поліції та, розповівши про скоєний злочин, надала правоохоронцям опис зловмисника. Завдяки детальному опису упродовж майже півгодини працівники слідчо-оперативної групи в одному з дворів міста по гарячих слідах виявили злодія, в якому потерпіла впізнала свого кривдника. Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Як з’ясувалось, злодієм виявився 41-річний громадянин Російської Федерації, який нелегально переткнувши кордон, незаконно перебував на території України. Правоохоронці встановили, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів на території сусідньої держави.

Поліцейські вилучили у нападника ніж, яким він погрожував потерпілій, та відібрані в неї гроші, якими злодій не встиг розпорядитись на власний розсуд.

Слідчими Южноукраїнського відділення поліції Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, розпочатому за ознаками ч.1 ст.187 КК України «Розбій», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За узгодженням із органами прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру за скоєний злочин, у суді вирішується питання про обрання стосовно нього міри запобіжного заходу.

Наразі триває досудове слідство, призначено проведення відповідних експертиз, очікується на висновки фахівців.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області