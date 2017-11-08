На Прикарпатті затримано нелюда, який зґвалтував дитину у неприродній спосіб

Подія трапилася, коли дев'ятирічна дівчинка йшла зі школи по залізничній колії.

Неподалік її додому на школярку напав невідомий чоловік, який вчинив задоволення статевої пристрасті неприроднім шляхом і заволодів мобільним телефоном дитини.

Після чого, дівчинка самотужки змогла вирватись від зловмисника, побігла додому та розказала про все своїй матері, яка відразу ж зателефонувала до поліції.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи Калуського відділу поліції та проведеними пошуковими заходами через півтори години після повідомлення правоохоронці встановили особу нападника, 28-річного жителя Рожнятівського району, та затримали його неподалік місця скоєння кримінального правопорушення.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За цими фактами розслідуються кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 153 (Насильнецьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

З потерпілою дівчинкою спілкуються психологи.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області