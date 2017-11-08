На Кіровоградщині засуджено чоловіка, який обкрадав співмешканок

За державного обвинувачення прокуратури Кіровоградської області до реального терміну покарання засуджено 43-річного мешканця обласного центру, який обікрав співмешканку.

Судовим слідством встановлено, що обвинувачений, доки потерпіла перебувала на роботі, викрав з її помешкання золоті вироби та готівку на загальну суму 115 тис грн та зник з місця скоєння злочину.

Крім того, встановлено причетність засудженого до вчинення аналогічного злочину на території Вінницької області, де він перебував у розшуку.

За якісного держаного обвинувачення прокуратури за скаргою потерпілої судом апеляційної інстанції чоловіка визнано винним за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 3-ох років реального позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області