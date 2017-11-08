У Кам’янці-Подільському 18-річний юнак за кермом збив однолітка на переході

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18:00 години по проспекту Грушевського поблизу Подільського центру професійно-технічної освіти.

Встановлено, що 18-річний місцевий житель на автомобілі «Volkswagen Arteon», здійснюючи обгін, допустив наїзд на свого однолітка, учня Подільського центру професійно-технічної освіти, який перетинав дорогу по пішохідному переходу. У результаті ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ноги і струсу головного мозку та був госпіталізований до Кам'янець-Подільської міської лікарні №1.

Перевірка на стан алкогольного сп’яніння показала, що водій автомобіля був тверезий. Хлопець пояснив, що його засліпив зустрічний автомобіль. Наразі всі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді накладення штрафу, виправних робіт, арешту або обмеження волі на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області