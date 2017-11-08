На Вінниччині літню жінку підозрюють у вбивстві через необережність

Працівники Вінницького відділення поліції встановили, що 61-річна жителька села Зарванці може бути причетна до ненавмисного вбивства вінничанина.

Жінка намагалася припинити бійку та штовхнула потерпілого, який прийшов в гості до сина, внаслідок чого він впав на сходи. Від отриманих травм чоловік через кілька днів помер у лікарні.

Як розповів т.в.о. начальника Вінницького відділення поліції Сергій Овчарук, до поліції надійшло повідомлення з лікарні про смерть пацієнта, який був доставлений до лікарні 2 листопада з тілесними ушкодженнями.

Поліцейські встановили, що винуватицею трагедії стала 61-річна жителька села Зарванці. В поліції підозрювана розповіла, що того дня до неї в будинок, де вона проживала з сином та чоловіком, прийшов 27-річний знайомий.

Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Щоб заспокоїти гостя, жінка виштовхнула його за двері, де чоловік спіткнувся та впав, вдарившись головою об сходи. Побачивши, що чоловік знаходиться без свідомості, вона намагалась йому допомогти, але зрозумівши, що сама не впорається, викликала швидку.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.119 (вбивство з необережності) КК України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Проводяться подальші слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області