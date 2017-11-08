У Миколаєві жінка заявила про зґвалтування своєї неповнолітньої доньки

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та проводять розслідування.

Сьогодні, 8 листопада, вночі по допомогу до поліції звернулась місцева мешканка з прохання розшукати її 15-річну доньку. Дівчина вже дві доби не виходила на зв'язок та місцезнаходження її було невідоме. Патрульні поліцейські разом із заявницею розшукали неповнолітню, яка розповіла, що не з’являлась удома через те, що її нібито зґвалтував приятель.

Зі слів потерпілої, вона спочатку відпочивала разом із друзями, а потім зателефонувала знайомому, який запросив її та подругу продовжити відпочинок у його орендованій квартирі. Там, опинившись на одинці, хлопець, зі свідчень постраждалої, вчинив відносно неї насильницькі дії.

Дівчина направлена на проведення судово-медичної експертизи. За попереднім висновком спеціалістів тілесних ушкоджень у неї виявлено не було.

Зараз слідчі Центрального відділу поліції проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.3 ст.152 КК України «Зґвалтування», а оперативники встановлюють місце знаходження зловмисника. Санкція інкримінованої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області