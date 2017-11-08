На Одещині судитимуть винуватця нетверезої смертельної ДТП

На Одещині судитимуть винуватця нетверезої смертельної ДТП

15:00 08.11.2017
На Одещині судитимуть винуватця нетверезої смертельної ДТП

Слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього співробітника Ізмаїльської місцевої прокуратури за підозрою у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Обвинувальний акт щодо вказаної особи прокуратура області скерувала до Ізмаїльського міськрайонного суду для розгляду по суті. Установлено, що у кінці лютого 2016 року у с. Кислиці Ізмаїльського району сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинула 50-річна жінка.

Також у ході слідства встановлено, що водій авто перебував у нетверезому стані.

На основі медичного освідування щодо чоловіка органами поліції складено адміністративний протокол у зв’язку з керуванням транспортом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

 Як повідомлялося раніше, що вказаного співробітника  02 березня минулого року звільнено з органів прокуратури за скоєння ганебного вчинку.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

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