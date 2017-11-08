На Дніпропетровщині молодиків підозрюють у шахрайстві на 1,5 млн. гривень

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно двох громадян за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Встановлено, що з початку 2017 року 25-річний молодик разом з 27-річним приятелем, вступивши у попередню змову, організували незаконну діяльність, яка полягає у заволодінні грошовими коштами громадян у великих розмірах на території декількох областей України.

Так, зловмисники виготовляли макети та реалізовували споживачам фальсифіковані паливні картки, за які в подальшому неможливо придбати паливо-мастильні матеріали на АЗС. До правоохоронних органів звернувся один з потерпілих, який повідомив, що придбав вказані пластикові картки, сплативши молодикам грошові кошти у сумі понад 428 тисяч гривень.

Під час продажу карток та отримання за них грошей в 1 млн грн зловмисників були викрито та затримано правоохоронними органами. Наразі їм повідомлено про підозру у скоєнні замаху на вказаний злочин (ст.15 ч.3 ст.190 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області