На Львівщині Хонда влетіла у припарковне авто, яке у власну чергу збило жінку

На Львівщині Хонда влетіла у припарковне авто, яке у власну чергу збило жінку

22:30 08.11.2017
На Львівщині Хонда влетіла у припарковне авто, яке у власну чергу збило жінку

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 19:15 на вулиці Лісневицькій у місті Пустомити.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Хонда Цівік», 46-річний житель Пустомит, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем. В результаті зіткнення припаркована машина скоїла наїзд на пішохода, 56-річну місцеву мешканку, яка проходила позаду неї. За висновком лікаря, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження і з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток черепа,  гіпертензивний синдром» була госпіталізована в травматологічне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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