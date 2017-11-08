На Львівщині Хонда влетіла у припарковне авто, яке у власну чергу збило жінку

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 19:15 на вулиці Лісневицькій у місті Пустомити.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Хонда Цівік», 46-річний житель Пустомит, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем. В результаті зіткнення припаркована машина скоїла наїзд на пішохода, 56-річну місцеву мешканку, яка проходила позаду неї. За висновком лікаря, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження і з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток черепа, гіпертензивний синдром» була госпіталізована в травматологічне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області