У Львові студент вишу видурив сім ноутбуків у своїх товаришів

Усі комп’ютери зловмисник здав у ломбард, за фактом відкрито кримінальне провадження.У Личаківський відділ поліції звернувся 19-річний мешканець гуртожитку, який навчається в одному з львівських вишів. Хлопець повідомив, що його знайомий видурив у нього ноутбук. Завдані збитки заявник оцінив у п’ять тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що 21-річний львів’янин, який проживає з потерпілим в одному гуртожитку, позичив у нього ноутбук. В подальшому комп’ютер він здав у ломбард, а гроші витратив на власний розсуд. Правоохоронці також з’ясували, що в подібний спосіб зловмисник видурив ноутбуки ще у шістьох студентів вишу.

За фактами відкрите кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області