На Волині поліцейські затримали серійного грабіжника-гастролера

До Ковельського відділу поліції звернулися 31-річна та 25-річна місцеві мешканки із заявами про грабіж.

Проведеними оперативними заходами співробітники кримінальної поліції встановили, що грабежі скоїв 34-річний мешканець Дніпропетровської області. Чоловіку оголосили про підозру у скоєнні грабежів та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Вночі 5 листопада до Ковельського відділу поліції звернулася 31-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що у дворі будинку по вулиці Кониського у Ковелі невідомий чоловік вирвав у неї сумку із грошима й особистими речами та втік. Сума збитків 1200 гривень.

Тієї ж ночі із аналогічною заявою звернулась 25-річна ковельчанка. Жінка повідомила, що повертаючись з роботи, близько 6 години, у дворі будинку по вулиці Смірнова, спритник вирвав сумку та втік. Сума збитків 3 тис. 600 грн.

Працівники кримінальної поліції провели ряд оперативно-пошукових заходів та встановили особу грабіжника. Ним виявився 34-річний уродженець Кривого року. Чоловіку оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України та затримали в порядку статті 208 КПК України.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області