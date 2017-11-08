Групу нелегалів із республіки В'єтнам виявлено на Тернопільщині

Без документів, без виходу на вулицю та постійно переховуючись - саме так впродовж двох останніх тижнів на Бережанщині жило семеро іноземців - уродженців В'єтнаму.

Їх, під час відпрацювання райцентру, виявили правоохоронці відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми та кримінальної поліції.

За словами керівника відділу Олександра Буняка, на Україну в'єтнамці приїхали в двадцятих числах жовтня. Це четверо жінок та троє чоловіків віком від двадцяти до тридцяти років. Іноземці поселилися в готелі, на вулицю не виходили, харчувалися там, де жили.

Документів при них не було. Представники азіатського континенту стверджують, що віддали свої паспорти українцю, який пообіцяв виготовити документи для виїзду у Європу. Наразі нелегалів передали в міграційну службу, а далі вирішуватиметься питання про їхню депортацію.

Працівники поліції встановлюють коли саме і через який кордон іноземці потрапили на територію України, а також осіб, причетних до їх перевезення.

Олександр Буняк каже, що за неофіційною інформацією, в’єтнамців, які потрапляють до Європи, використовують, як дешеву найману силу. Їм не роблять документів, а за нелегальний в'їзд та перебування в країні євросоюзу азіати повинні відпрацювати "помічнику" близько 15 тисяч доларів.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області