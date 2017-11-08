На Чернігівщині поліцейські оперативно затримали зухвалого конокрада

На Чернігівщині поліцейські оперативно затримали зухвалого конокрада

20:30 08.11.2017
На Чернігівщині поліцейські оперативно затримали зухвалого конокрада

До поліції надійшла інформація, що від двору жительки одного з сіл Менського району зловмисник викрав коня з підводою.

На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області. Встановивши приблизний напрямок, куди міг направитися конокрад, поліція вирушила за його слідами.

За кілька кілометрів правоохоронці наздогнали раніше судимого жителя сусіднього села, який направлявся додому на краденій підводі. Кінь з підводою вилучені та повернуті власниці.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) - карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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