На Запоріжжі завзятий крадій під час затримання чинив опір патрульним

На Запоріжжі завзятий крадій під час затримання чинив опір патрульним

22:00 08.11.2017
На Запоріжжі завзятий крадій під час затримання чинив опір патрульним

Співробітники Гуляйпільського відділення поліції оперативно виїхали на виклик про спрацювання сигналізації в приміщенні місцевої аптеки.

При затриманні зловмисник, який заволодів грошима, чинив опір, але був затриманий правоохоронцями.

08 листопада близько третьої години ночі до Гуляйпільського відділення поліції надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації в аптеці в місті Гуляйполе. Співробітники групи реагування поліції оперативно прибули на місце виклику.

У приміщенні правоохоронці побачили чоловіка, який заволодів грошима. Поліцейські миттєво зреагували та затримали зловмисника, який намагався чинити опір.

Ним виявився місцевий мешканець 1992 року народження. На даний час він затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Викрадене вилучено.

Встановлено, що проник затриманий до приміщення аптеки шляхом зламу вхідних дверей.

Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.3 ст.186 (грабіж) та ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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