Київська поліція розшукує можливих свідків смертельної ДТП

Київська поліція розшукує можливих свідків смертельної ДТП

02:00 09.11.2017
Київська поліція розшукує можливих свідків смертельної ДТП

Слідчі поліції розшукують свідків смертельної автопригоди у Дарницькому районі столиці.

28 жовтня 2017 року автомобіль збив невстановленого чоловіка.
Приблизно о 23:30 автомобіль «Ssang Yong Actyon», рухаючись вулицею Ревуцького зі сторони вулиці Кошиця у напрямку проспекту Бажана, навпроти будинку №12/37 на вулиці Декабристів здійснив наїзд на пішохода, який помер на місці події.

Потерпілий – невстановлений чоловік віком близько 50 років.
Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення, опитала водія автомобіля, можливих свідків та очевидців. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань на ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Призначили відповідні судові експертизи.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи потерпілого. Механізм автопригоди буде з’ясований після проведення всіх слідчих дій.

Свідків аварії просимо телефонувати у слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за номерами: (044)-271-68-74, 096-00-946-99.

Відділ комунікації поліції Києва
Ірина Левченко

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