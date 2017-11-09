У Вишгороді повар просто з кухні у кафе торгував наркотиками

Оперативники Вишгородський відділ поліції спільно зі співробітниками прокуратури затримали наркодилера «на гарячому», під час продажу чергової партії марихуани.

Наразі триває комплекс невідкладних слідчих дій та обшуки за місцем його проживання. До рішення суду зловмисник відправляється в ізолятор тимчасового тримання.

41-річний місцевий житель влаштувався на роботу в кафе нещодавно. Раніше він вже відбував покарання за аналогічний злочин. Окрім наркозілля у чоловіка також вилучено грошову виручку.

Для документування злочинної діяльності наркодилера було проведено ряд оперативних закупівель та залучено кінологічну службу поліції. Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Наразі призначено відповідні експертизи. #Поліцейські встановлюють канал надходження наркотичного засобу.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області