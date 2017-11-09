На Дніпропетровщині прокуратура домоглася реального покарання винуватця ДТП

На Дніпропетровщині прокуратура домоглася реального покарання винуватця ДТП

03:00 09.11.2017
На Дніпропетровщині прокуратура домоглася реального покарання винуватця ДТП

Апеляційний суд Дніпропетровської області підтримав позицію Нікопольської місцевої прокуратури та скасував вирок суду першої інстанції в частині призначення покарання 48-річному чоловікові за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження).

Встановлено, що у листопаді 2016 року вказаний громадянин, керуючи технічно справним автомобілем «ВАЗ 21041-182-20» у стані алкогольного сп’яніння, на автодорозі Апостолове – Грушівка допустив зіткнення з автомобілем «AUDI 80», який рухався йому назустріч.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій «AUDI 80» отримав тяжкі тілесні ушкодження. Вироком Апостолівського районного суду чоловіка визнано винним у скоєнні вказаного злочину, проте звільнено від відбування покарання з випробувальним строком на 3 роки.

Нікопольська місцева прокуратура не погодилася з вказаним рішенням та внесла апеляційну скаргу, яку задоволено судом у повному обсязі.

Зловмиснику призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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