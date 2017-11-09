На Миколаївщині суд заарештував підозрюваного у вбивстві жінки

На Миколаївщині суд заарештував підозрюваного у вбивстві жінки

06:00 09.11.2017
На Миколаївщині суд заарештував підозрюваного у вбивстві жінки

Прокуратура Миколаївщини послідовно доводить свою принципову позицію щодо злочинів проти життя та здоров’я громадян.

Суд за погодженим з процесуальним керівником Вітовського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 клопотанням слідчого обрав зловмиснику, який до смерті побив співмешканку, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Трагічна подія сталася 4 листопада цього року ввечері в с. Зелений Гай Вітовського району. Жінка знайшла тіло своєї 45-річної сестри на подвір’ї її цивільного чоловіка.

За вчинення вказаного злочину правоохоронцями «за гарячими слідами» затримано цивільного чоловіка жінки, який у ході конфлікту, перебуваючи у нетверезому стані,  руками побив співмешканку, від чого вона втратила свідомість, та, не приходячи до тями, померла.
Зловмисник раніше вже відбував покарання за скоєння подвійного вбивства. 

За процесуального керівництва місцевої прокуратури з урахуванням беззаперечних доказів у кримінальному провадженні затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення прокуратура наполягатиме на справедливому покаранні злочинцю.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області

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