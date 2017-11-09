На Харківщині під час ДТП на трасі жахливо загинув необачний чоловік

На Харківщині під час ДТП на трасі жахливо загинув необачний чоловік

08:01 09.11.2017
На Харківщині під час ДТП на трасі жахливо загинув необачний чоловік

Жахливий інцидент стався близько 03:40 в Коломацькому районі на 401 км автошляху «Київ-Харків-Довжанський».

Попередньо встановлено, що постраждалий разом з товаришами на автомобілі поверталися додому. Між ними виникла суперечка і 25-річний полтавчанин покинув автівку. Коли він переходив дорогу у не відведеному для цього місці, його збив автомобіль «ДАФ» під керуванням 58-річного водія.

Внаслідок аварії пішохода відкинуло на проїжджу частину. Там на нього наїхав автомобіль «Пежо», який рухався у зустрічному напрямку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини ДТП з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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