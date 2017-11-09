У Херсоні патрульні виїхали на стрілянину, а потрапили на спробу самогубства

У Херсоні патрульні виїхали на стрілянину, а потрапили на спробу самогубства

09:22 09.11.2017
У Херсоні патрульні виїхали на стрілянину, а потрапили на спробу самогубства

Патрульні затримали херсонця, який імовірно стріляв із вікна квартири.

Виклик про стрільбу на проспекті 200-річчя Херсона отримали патрульні вчора близько 18-ї години. Заявник повідомляв, що один із його сусідів стріляє з пістолета з вікна своєї квартири.

За адресою негайно вирушили кілька екіпажів. На місці інспектори оглянули двері помешкання та помітили на них отвір, схожий на влучання кулі. Також у під’їзді відчувався запах пороху.

Після певного зволікання ймовірний стрілець відкрив поліцейським двері. На його руках патрульні помітили порізи, тож вирішили, що чоловік намагається вчинити самогубство.

На громадянина вдягли кайданки, щоб він своїми діями не завдав шкоди собі чи оточуючим, й викликали карету швидкої. Однак від госпіталізації чоловік відмовився, медики надали йому допомогу на місці.

Під час огляду приміщення інспектори помітили пістолет, схожий на травматичну зброю, та закривавлений ніж. На місце викликали слідчо-оперативну групу Херсонського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсона

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Суди над беркутівцями досі тривають. А чи вважаєте ви всіх бійців Беркута, які були на Майдані – злочинцями?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.