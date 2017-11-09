У Києві посиденьки подруг за чаркою закінчились кривавим побиттям

У Києві посиденьки подруг за чаркою закінчились кривавим побиттям

09:40 09.11.2017
У Києві посиденьки подруг за чаркою закінчились кривавим побиттям

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення від лікаря про госпіталізацію місцевої мешканки із травмою голови. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала подію.

Правоохоронці з’ясували, що потерпіла разом зі знайомою розпивали алкоголь. Згодом у них виник конфлікт, у результаті чого гостя кілька разів вдарила 41-річну жінку по голові та втекла.

За попереднім діагнозом лікарів, у потерпілої закрита черепно-мозкова травма та множинні забої.

Зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 35-річна місцева мешканка, яка раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку та розбій.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантці оголошено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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