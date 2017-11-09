На Сумщині розбещувач неповнолітньої дитини вислухав вирок суду

На Сумщині розбещувач неповнолітньої дитини вислухав вирок суду

10:02 09.11.2017
На Сумщині розбещувач неповнолітньої дитини вислухав вирок суду

Сумською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення стосовно 57-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо 13-річної дівчинки.

За рішенням суду обвинуваченого визнано винним у розбещенні малолітньої та призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України.

Подія сталась 12 червня 2016 року в одному із сіл Сумського району. Дорослий чоловік запросив до себе в помешкання двох дівчаток, які проживали з ним по сусідству. Молодшу, якій на той час було 4 рочки, він залишив у одній кімнаті, а старшу завів у іншу, де оголився та демонстрував дівчинці свої принади.

Зрозумівши, що відбувається щось непристойне, менша вибігла з квартири та розповіла про побачене дорослим. Мами обох дівчаток чимдуж побігли до помешкання, де побачили оголеного чоловіка та розгублену дитину.

«Спочатку затриманий не визнавав своєї провини, пояснюючи, що він намагався усього-на-всього зробити дитині масаж. Однак під тиском зібраних доказів обвинувачений зізнався в скоєному та нібито розкаявся», – зазначив прокурор Сумської місцевої прокуратури Леонід Криушенко.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області

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