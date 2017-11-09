На Тернопільщині засуджено вбивцю хворої сестри та крихітної дитини

На Тернопільщині засуджено вбивцю хворої сестри та крихітної дитини

10:22 09.11.2017
На Тернопільщині засуджено вбивцю хворої сестри та крихітної дитини

Прокуратурою Тернопільської області підтримано державне обвинувачення у суді стосовно жителя м. Теребовлі, обвинуваченого у вбивстві неповносправної сестри за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та малолітньої донечки за ч.1 ст. 119 КК України (вбивство з необережності). 

Державним обвинувачем доведено у суді, що у вересні 2015 року, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, житель м. Теребовлі у власному будинку умисно наніс смертельні удари своїй сестрі, інваліду 1 групи дитинства, у голову та залишив її до ранку в безпомічному стані, закривши рот подушкою.

Приводом для розправи був начебто крик сестри, що заважав йому дивитись телепередачу.   Крім того, у липні 2015 року чоловік , заснувши п‘яним, придушив вагою власного тіла тритижневе немовля.

Обидві жертви злочину померли внаслідок черепно-мозкових травм та механічної асфікції.   

Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.119 КК України, ч.1 ст. 115 КК України і призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Суди над беркутівцями досі тривають. А чи вважаєте ви всіх бійців Беркута, які були на Майдані – злочинцями?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.