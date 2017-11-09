На Донеччині п’яний вітчим забув у знайомого 5-річного пасинка

До чергової частини Добропільського відділення поліції звернулася 32-річна мешканка с.Святогорівка із проханням допомогти розшукати її малолітнього сина.

Всі правоохоронці негайно були задіяні на пошуки хлопчика. Вже через кілька годин місце знаходження дитини було встановлено.

Як з’ясувалося, ще зранку вітчим разом із пасинком поїхали в м. Добропілля до знайомих. Там 28-річний чоловік вживав із товаришем спиртні напої, а потім вирушив «порозважатися» в місті, залишивши дитину із приятелем. Після прогулянки в стані сильного алкогольного сп’яніння вітчим повернувся додому в селище, де на нього чекала дружина. На запитання жінки, чому він повернувся один і куди поділася дитина, п’яний чоловік відповісти не зміг. Тоді перелякана мати одразу зателефонувала в поліцію.

Після тривалої бесіди із вітчимом співробітникам поліції таки вдалося відтворити події того вечора і встановити місцезнаходження неповнолітнього.

В даній родині загалом виховується 5 дітей. Раніше родина в поле зоре правоохоронців не потрапляла і нарікань щодо виховання дітей не мала.

Співробітники сектору ювенальної превенції Добропільського відділення поліції провели із батьками профілактичну бесіду та попередили про більш суворе покарання у разі невиконання ними своїх батьківських обов’язків.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області