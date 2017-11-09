На Львівщині чоловікові проломили голову руків’ям сокири

На Львівщині чоловікові проломили голову руків’ям сокири

11:40 09.11.2017
На Львівщині чоловікові проломили голову руків’ям сокири

У Сколівське відділення поліції надійшло повідомлення від чергової медсестри місцевої лікарні про те, що до них з діагнозом «забійна рана голови, забійна рана потиличної ділянки та перелом основи черепа» доставлений 55-річний мешканець селища Верхнє Синьовидне.

Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення.

Як встановили правоохоронці, травми потерпілий отримав під час конфлікту зі своїм 27-річний раніше судимим односельчанином, котрий дерев’яним руків’ям сокири наніс йому кілька ударів по голові.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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