Поліція Хмельниччини затримала грабіжників, які напоїли жертв отруйною кавою

Поліція Хмельниччини затримала грабіжників, які напоїли жертв отруйною кавою

12:00 09.11.2017
Поліція Хмельниччини затримала грабіжників, які напоїли жертв отруйною кавою

Як з’ясували правоохоронці, зловмисники додали у каву потерпілих велику дозу азалептину, а коли ті втратили свідомість, забрали в них усі цінні речі, після чого зникли з міста.

20 серпня близько 6-ї ранку у дворі по проспекту Миру в обласному центрі перехожі виявили двох молодих жінок без свідомості. Лікарі «швидкої», які прибули на місце події, констатували смерть 29-річної хмельничанки. Її 32-річну подругу терміново доправили в реанімаційне відділення Хмельницької міської лікарні. На щастя, її вдалося врятувати.

Експертиза показала, що смерть потерпілої наступила від отруєння антипсихотичним препаратом азалептином.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні ввечері подруги відпочивали в одному із розважальних закладів Хмельницького, де познайомились з молодими людьми, які запросили їх на каву. Усі разом поїхали в район другого автовокзалу, де власне і замовили гарячий напій, у який, як згодом стало відомо, зловмисники додали великі дози азалептину, що й спричинило такі наслідки.

У потерпілих зловмисники відібрали мобільні телефони та прикраси на загальну суму майже 18,5 тисяч гривень. Обох жінок у непритомному стані залишили у дворі на проспекті Миру, після чого покинули місто.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції з’ясували, на якому автомобілі пересувалися зловмисники. Як виявилось, «Daewoo Lanos» був в оренді в одного з підозрюваних, 29-річного уродженця Луганської області. Згодом вдалося вийти на його спільників — 30-річного уродженця Запорізької та 23-річну уродженку Миколаївської областей. Про їхнє постійне місце проживання важко сказати, бо «гастролювала» кримінальна трійця практично по всій країні.

Наразі усі троє затримані і перебувають у слідчих ізоляторах. Як з’ясувалось, вони причетні до цілого ряду майнових злочинів на території різних областей. Також перевіряється, чи діяли вони ще десь за такою схемою, як у Хмельницькому.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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